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Жара и дождь ожидают москвичей в воскресенье

Общество
Жара и дождь ожидают москвичей в воскресенье
pixabay.com  /  Daniel Reche

Москва, 27 июня. Синоптики Гидрометцентра РФ прогнозируют 33 градуса жары в столице. По их словам, вполне вероятно появление дождей с грозами.

Днем будет наблюдаться переменная облачность и больше 30 градусов тепла. Однако ночью температура опустится до 20 градусов по Цельсию.

«Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Местами гроза», — говорится в сообщении Гидрометцентра.

В области температура будет варьироваться от 30 до 35 градусов тепла. Ночью же опустится до долгожданных для жителей региона температур — 17 градусов.

Недавно научный руководитель Гидрометцентра РФ заявил о бессмысленности путешествий на летние курорты. По его словам, в Подмосковье температура водоемов прогрелась до таких температур, какие фиксируются в морях на российских югах.

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