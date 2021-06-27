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Сельдерей оказался крайне опасен для человеческого организма

Общество
Сельдерей оказался крайне опасен для человеческого организма
pixabay.com

Москва, 27 июня. Сельдерей может вызвать ожоги на коже человека, сообщила кандидат биологических наук Екатерина Баранова в прямом эфире телеканала «Россия 1».

Растение, как оказалось, очень опасно и коварно. Люди зачастую не обращают внимания на внешние изменения кожи и ожоги, заявила специалист. Кроме того, стоит избегать такого растения, как борщевик. Последствия после него гораздо опаснее, чем от сельдерея. Если человек случайно коснулся до борщевика, следует немедленно закрыть место повреждения темной тканью и как можно скорее вымыть его.

Ранее стало известно, что бурый рис и макароны способны положительно влиять на концентрацию внимания. Также положительный эффект оказывают ягоды и семена льна, чиа, а также подсолнечника.

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