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Архив Росатома: воодушевленный успехами СССР финский магнат хотел купить у Москвы АЭС

Общество
Архив Росатома: воодушевленный успехами СССР финский магнат хотел купить у Москвы АЭС
pixabay.com

Москва, 27 июня. Представители Росатома предоставили широкой аудитории документы по истории развития атомной энергетики в стране. В них рассказывается о работе первых в СССР АЭС.

Крупный финский бизнесмен Юусо Валден хотел во второй половине 1950-х годов приобрести у СССР АЭС для собственной лесопромышленной компании United Paper Mills. Однако руководство нашло благовидный предлог, чтобы проигнорировать такое предложение. В СССР ответили, что причиной отказа является «большая загрузка промышленности», которая не позволит «поставить АЭС в Финляндию», передает РИА Новости.

«Фирма хотела бы пустить электростанцию в эксплуатацию примерно через два года. Она имеет также в виду закупать у нас уран для атомного котла», — отмечается в документе.

Ранее стало известно, что Росатом инвестирует 40 млрд долларов в строительство ядерных реакторов в Ираке. Глава иракской комиссии по контролю за радиоактивными источниками Камаль Хусейн Латыф поделился информацией о проекте в интервью RT Arabic. Он считает, что взаимодействие Багдада с Росатомом позволит решить проблему дефицита электроэнергии.

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росатом архив интересные истории
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