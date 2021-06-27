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Зрители программы «60 минут» обеспокоены пропажей Скабеевой из эфира

Политика
Зрители программы «60 минут» обеспокоены пропажей Скабеевой из эфира
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 27 июня. Зрители программы «60 минут» всерьез переживают из-за внезапного исчезновения ведущей Ольги Скабеевой. Последние дни ток-шоу выходило только с одним ведущим — Евгением Поповым.

Почти неделю популярная программа выходит с Евгением Поповым, которому пришлось в одиночку разбирать сложные темы. Например, он освещал провокацию британского эсминца HMS Defender у берегов Крыма, массовую вакцинацию на территории РФ.

Россияне предположили, что «исчезновение» Скабеевой было запланировано, и она просто ушла в летний отпуск. Телеведущие и по совместительству супруги, ведут программу с сентября 2016 года и за это время научились разделять свой отпуск ради сохранения передачи. Пользователи Сети уверены, что суровая, но справедливая ведущая программы вернется на экраны в ближайшие дни.

Недавно Скабеева посмеялась над американским президентом Джо Байденом, который проводил переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. За спиной главы Белого дома находилось «тайное послание» с надписью «Я лгу». Общение двух мировых лидеров состоялось в Женеве 16 июня, передает RT.

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евгений попов 60 минут ольга скабеева
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