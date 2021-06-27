Зрители программы «60 минут» обеспокоены пропажей Скабеевой из эфира

Москва, 27 июня. Зрители программы «60 минут» всерьез переживают из-за внезапного исчезновения ведущей Ольги Скабеевой. Последние дни ток-шоу выходило только с одним ведущим — Евгением Поповым.

Почти неделю популярная программа выходит с Евгением Поповым, которому пришлось в одиночку разбирать сложные темы. Например, он освещал провокацию британского эсминца HMS Defender у берегов Крыма, массовую вакцинацию на территории РФ.

Россияне предположили, что «исчезновение» Скабеевой было запланировано, и она просто ушла в летний отпуск. Телеведущие и по совместительству супруги, ведут программу с сентября 2016 года и за это время научились разделять свой отпуск ради сохранения передачи. Пользователи Сети уверены, что суровая, но справедливая ведущая программы вернется на экраны в ближайшие дни.

Недавно Скабеева посмеялась над американским президентом Джо Байденом, который проводил переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. За спиной главы Белого дома находилось «тайное послание» с надписью «Я лгу». Общение двух мировых лидеров состоялось в Женеве 16 июня, передает RT.