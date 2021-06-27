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Вильфанд пообещал москвичам «человеческую температуру» со вторника

  /   Обновлено: 27 июня 2021 03:07
Общество
Вильфанд пообещал москвичам «человеческую температуру» со вторника
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 27 июня. Жара в Москве сменится комфортной летней температурой на следующей неделе. Днем 29 июня столбики термометров в столице будут на уровне 24-29 градусов тепла.

На следующий день станет холоднее еще на пару градусов, рассказал ТАСС научный сотрудник Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Ночью 29 июня ожидается около 20 градусов выше нуля.

«Это уже все-таки «человеческая» температура», — отметил синоптик.

Однако до конца недели москвичей ожидает аномальная жара с отклонением от климатической нормы в семь-десять градусов. По данным Гидрометцентра, 28 июня воздух в Москве прогреется местами до 33 градусов.

В такую жаркую погоду следует отказаться от употребления газировки и алкоголя. Опасность этих напитков объяснил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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погода в москве гидрометцентр вильфанд
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