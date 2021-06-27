Потертый руль свидетельствует о большом пробеге автомобиля

Москва, 27 июня. Автомобильные эксперты рассказали водителям, на что следует обратить внимание во время покупки подержанных машин.

Покупателям следует внимательно осмотреть руль транспортного средства. Если он сильно истерт, то это первый признак большого пробега машины. Валики боковой поддержки кресел также является одним из главных внешних критериев, по которому можно определить возраст транспортного средства. Лучше всего отправить автомобиль на специальную диагностику. Стоит такая услуга недорого, а результаты компьютерной проверки смогут дать автолюбителю стопроцентный результат, сообщают эксперты.

Ранее водителей России предупредили о возможных штрафах во время загородных поездок. Отсутствие аптечки в автомобиле может обернуться штрафом в размере 500 рублей. А автоинструктор рассказал россиянам, как правильно выбирать машину в автосалоне. Эксперт Григорий Янц посоветовал избегать «серых» дилеров, сообщает RT.