Задержанная в московском МФЦ женщина покусала сотрудника полиции

Москва, 27 июня. Москвичка отказалась соблюдать санитарные требования в столичном МФЦ. Прибывший наряд полиции столкнулся с агрессией женщины.

Сотрудники правоохранительных органов задержали посетительницу московского МФЦ на севере города. Наряд вызвали работники, сообщившие о нарушении общественного порядка.

«На требования стражей порядка о прекращении противоправного поведения гражданка начала вести себя агрессивно, кричала, несколько раз ударила по ноге сотрудника полиции и укусила второго правоохранителя», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Женщину доставили в отдел полиции. В отношении нее составили два административных протокола за неповиновение распоряжению правоохранителей и нарушение требований нормативных правовых актов столицы, направленных на введение режима повышенной готовности.

Сотрудники полиции иногда «попадают под раздачу» агрессивных россиян. Возле здания тюменского аэропорта недавно закурила дальнобойщица. В дежурной части ее начали досматривать, а затем она укусила представителя власти за палец.