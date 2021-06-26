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Спорткар Александра Кокорина забрали на штрафстоянку в Москве

  /   Обновлено: 26 июня 2021 23:18
Спорт
Спорткар Александра Кокорина забрали на штрафстоянку в Москве
instagram.com  /  @kokorin9

Москва, 26 июня. Нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин вновь попал в неприятную ситуацию. Автомобиль спортсмена забрали на штрафстоянку в связи с отсутствием номерных знаков.

Сотрудники правоохранительных органов остановили в центре Москвы желтый Lamborghini, который принадлежит Кокорину. Иномарка заинтересовала Госавтоинспекцию в связи с отсутствием государственных номеров. П

Правоохранители осмотрели спорткар и приняли решение забрать его на штрафстоянку. Судя по документам, Lamborghini был переоформлен на маму знаменитого футболиста.

Кокорин к новому сезону готовится по индивидуальному плану, передает интернет-портал RT. Именно этого футболиста, по словам бывшего защитника сборной России по футболу Юрия Никифорова, не хватило россиянам в играх на Евро-2020. Никифоров уверен, что форварду Артему Дзюбе нужен такой партнер, как Кокорин.

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Александр Кокорин футбол фиорентина
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