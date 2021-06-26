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Почти 90 тыс. москвичей записались на вакцинацию 25 июня

  /   Обновлено: 26 июня 2021 22:23
Общество
Почти 90 тыс. москвичей записались на вакцинацию 25 июня
Pr Scr Ruptly  /  Ruptly.tv

Москва, 26 июня. Проблемы с записью и прохождением вакцинации от коронавируса в Москве отсутствуют, несмотря на усиленный поток желающих привиться. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник поблагодарил российский минздрав за своевременные поставки препарата и организацию процесса вакцинации в столице. Он отметил, что лишь за 25 июня на процедуру записались 86 тыс. москвичей.

«Вот этот объем нам как раз и требуется. Это будет огромный шаг к тому, чтобы снижать заболеваемость и уходить из ограничений», — сказал Собянин.

Недавно представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович назвала условие, при котором можно победить коронавирус. По ее словам, положительный исход в борьбе с инфекцией зависит от ответственности каждого человека.

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москва собянин вакцинация коронавирус
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