Почти 90 тыс. москвичей записались на вакцинацию 25 июня

Москва, 26 июня. Проблемы с записью и прохождением вакцинации от коронавируса в Москве отсутствуют, несмотря на усиленный поток желающих привиться. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник поблагодарил российский минздрав за своевременные поставки препарата и организацию процесса вакцинации в столице. Он отметил, что лишь за 25 июня на процедуру записались 86 тыс. москвичей.

«Вот этот объем нам как раз и требуется. Это будет огромный шаг к тому, чтобы снижать заболеваемость и уходить из ограничений», — сказал Собянин.

Недавно представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович назвала условие, при котором можно победить коронавирус. По ее словам, положительный исход в борьбе с инфекцией зависит от ответственности каждого человека.