Сотрудники ГИБДД задержали в Москве лжеполицейского

Москва, 26 июня. Вооруженный водитель, выдававший себя за полицейского, задержан в Москве. Нарушителем оказался 19-летний юноша.

Сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль лжеполицейского на Кутузовском проспекте в тот момент, когда водитель ехал по разделительной полосе.

Мужчина продолжал движение вопреки требованиям правоохранителей, однако позже был задержан. Полицейские осмотрели багажник нарушителя и изъяли пистолеты, патроны и автомат. Также было найдено фальшивое удостоверение сотрудника органов внутренних дел.

Нарушителем оказался 19-летний юноша. Его доставили в отдел полиции. Организована проверка.

Силовики задержали сторонника нежелательной организации при попытке бегства.