Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июня 21:46
21:43
Происшествия
Автомобиль протаранил ворота посольства РФ в Минске
21:43
Весь мир
Общественники призвали власти продвигать идеологию патриотизма в ЦАР
21:42
Евро 2020
Бонуччи выведет сборную Италии с капитанской повязкой на матч с Австрией
21:40
Весь мир
Подготовительное совещание по политическому диалогу ЕС и ЦАР прошло в Банги
21:35
Общество
Выбираем лучший крем против купероза на лице: рейтинг ФАН
21:35
Происшествия
Жительница Храброво коленом сломала подруге руку
21:33
Общество
Врач указал на главную ошибку худеющих людей
21:33
Общество
ВОЗ призывает активизироваться для борьбы с индийским штаммом коронавируса
21:32
Евро 2020
Зарубежные фанаты во время Евро-2020 влюбились в Петербург
21:31
Общество
Депутат Онищенко высказался про излишнее назначение лекарств в больницах
Все новости

Сотрудники ГИБДД задержали в Москве лжеполицейского

  /   Обновлено: 26 июня 2021 20:58
Происшествия
Сотрудники ГИБДД задержали в Москве лжеполицейского
Федеральное агентство новостей

Москва, 26 июня. Вооруженный водитель, выдававший себя за полицейского, задержан в Москве. Нарушителем оказался 19-летний юноша.

Сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль лжеполицейского на Кутузовском проспекте в тот момент, когда водитель ехал по разделительной полосе.

Мужчина продолжал движение вопреки требованиям правоохранителей, однако позже был задержан. Полицейские осмотрели багажник нарушителя и изъяли пистолеты, патроны и автомат. Также было найдено фальшивое удостоверение сотрудника органов внутренних дел.

Нарушителем оказался 19-летний юноша. Его доставили в отдел полиции. Организована проверка.

Силовики задержали сторонника нежелательной организации при попытке бегства.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Сотрудники ГИБДД задержали в Москве лжеполицейского
ГИБДД полиция водитель
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru