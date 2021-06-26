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Власти Москвы прокомментировали строительство западного участка БКЛ

  /   Обновлено: 26 июня 2021 20:54
Общество
Власти Москвы прокомментировали строительство западного участка БКЛ
Невские Новости  /  Алексей Борисов

Москва, 26 июня. Процесс строительства станции метро «Терехово» прокомментировал заммэра правительства Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В данный момент строители завершили установку шести эскалаторов на станции метро. Таким образом, монолитные конструкции станции «Терехово» готовы на 99%, добавил он.

«Также полностью смонтированы все шесть эскалаторов, идет подготовка к проведению грузовых и обкаточных испытаний», — пояснил он.

Не так давно заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев оценил ход работ юго-западного участка Большого кольца метро. Он рассказал, что на станции метро «Давыдково» ведутся работы по архитектурной отделке. Строители проводят монтаж инженерных систем.

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