Власти Москвы прокомментировали строительство западного участка БКЛ

Москва, 26 июня. Процесс строительства станции метро «Терехово» прокомментировал заммэра правительства Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В данный момент строители завершили установку шести эскалаторов на станции метро. Таким образом, монолитные конструкции станции «Терехово» готовы на 99%, добавил он.

«Также полностью смонтированы все шесть эскалаторов, идет подготовка к проведению грузовых и обкаточных испытаний», — пояснил он.

Не так давно заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев оценил ход работ юго-западного участка Большого кольца метро. Он рассказал, что на станции метро «Давыдково» ведутся работы по архитектурной отделке. Строители проводят монтаж инженерных систем.