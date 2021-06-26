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Москвичка на фоне конфликта порезала дочь в центре столицы

  /   Обновлено: 26 июня 2021 14:55
Происшествия
Москвичка на фоне конфликта порезала дочь в центре столицы
Невские Новости  /  Кристина Мурашова

Москва, 26 июня. Сотрудники московской прокуратуры проводят проверку по факту поножовщины в центре города. В результате конфликта пострадала 12-летняя девочка.

По данным надзорного органа, произошла ссора между матерью и дочерью. Женщина ударила потерпевшую ножом в левое предплечье. Ребенок получил незначительный порез.

Прокуратура в рамках проверки намерена дать оценку действиям женщины. Кроме того, будет проанализирована ситуация в семье ребенка, проверена работа профильных органов, отвечающих за соблюдение прав несовершеннолетних.

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нож ребенок конфликт
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