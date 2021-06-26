Перечислены наиболее популярные у москвичей ж/д направления в июле

Москва, 26 июня. Жители российской столицы в июле чаще всего покупали билеты на поезда в Петербург, Анапу и Новороссийск.

Больше всего забронированных билетов приходится на Северную столицу, говорится в исследовании сервиса поездок и путешествий Tutu.ru. Доля этого направления составляет 18,5%. Средний чек — 2 666 рублей в одну сторону. Это на 8% больше, чем в июле прошлого года.

Анапа занимает второе место по популярности у москвичей. Средняя стоимость билета в одну сторону на одного человека составляет 4107 рублей. Это на 6% меньше, чем в июле 2020 года. Средняя стоимость билета из Москвы в Новороссийск равна 4757 рублям. Это на 23% меньше, чем год назад, пишет ТАСС.

Между Ростовом и Абхазией начнет курсировать туристический поезд. Ожидается, что его запустят 1 июля. По территории России поезд проследует без остановок. В Абхазии состав остановится в трех городах. Это Гагры, Новый Афон и Сухими.