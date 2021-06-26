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Человеческий череп найден на территории школы в центре Москвы

  /   Обновлено: 26 июня 2021 14:00
Происшествия
Человеческий череп найден на территории школы в центре Москвы
pixabay.com

Москва, 26 июня. Работники школы на Новинском бульваре нашли на территории московской школы человеческий череп. О страшной находке стало известно полиции.

Следователи выяснили, что череп может принадлежать мужчине, умершему около 50 лет назад.

Специалисты проводят проверку по факту обнаружения человеческих останков. Пока неизвестно, что стало причиной смерти человека.

Тем временем детское захоронение времен ВОВ нашли на дачном участке в Смоленской области. Всего на участке местные жители обнаружили останки 27 человек, но поисковики предполагают, что их гораздо больше.

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