Москвичам пообещали жару с грозами в субботу

Москва, 26 июня. Жаркая погода и кратковременные дожди ожидаются в Москве на протяжении 26 июня, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Во второй половине дня 26 июня в российской столице может начаться дождь с грозой. Местами ожидается град. Кроме того, город может установить новый температурный рекорд, добавил Леус.

«Сегодня максимальная температура воздуха +33–35, в Подмосковье +31–36», — отметил Леус.

Похожая погода ожидается и в Северной столице. Циклон из Вологодской области принес в Петербург кратковременные дожди с грозами. Кроме того, по данным Михаила Леуса, остаток лета в городе на Неве пройдет без экстремальных перепадов температур.