Артистка театра Марина Зудина официально оформила пенсию

Москва, 26 июня. Знаменитую артистку театра и кино Марину Зудину отправили оформлять пенсию. Новость о походе в пенсионный фонд России стала для женщины неожиданностью.

Актриса призналась, что не знает, сколько она будет получать за звание народной артистки РФ. Информацию о грядущем походе в собес она получила с места работы. Актриса посчитала, что это стало «тревожным звонком» к тому, чтобы завершить карьеру в театре.

«А это точно не для того, чтоб меня потом на пенсию отправить?» , — поделилась своими мыслями Зудина

Ранее Марина Зудина подтвердила слухи о рождении внучки. В Сети пошли разговоры, что сын народного артиста СССР Олега Табакова и известной актрисы Павел стал отцом до своего 25-летия. Спустя сутки сведения подтвердила новоиспеченная бабушка.