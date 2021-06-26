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Артистка театра Марина Зудина официально оформила пенсию

  /   Обновлено: 26 июня 2021 05:55
Общество
Артистка театра Марина Зудина официально оформила пенсию
Агентство городских новостей Москва  /  Антон Кардашов

Москва, 26 июня. Знаменитую артистку театра и кино Марину Зудину отправили оформлять пенсию. Новость о походе в пенсионный фонд России стала для женщины неожиданностью.

Актриса призналась, что не знает, сколько она будет получать за звание народной артистки РФ. Информацию о грядущем походе в собес она получила с места работы. Актриса посчитала, что это стало «тревожным звонком» к тому, чтобы завершить карьеру в театре.

«А это точно не для того, чтоб меня потом на пенсию отправить?» , — поделилась своими мыслями Зудина

Ранее Марина Зудина подтвердила слухи о рождении внучки. В Сети пошли разговоры, что сын народного артиста СССР Олега Табакова и известной актрисы Павел стал отцом до своего 25-летия. Спустя сутки сведения подтвердила новоиспеченная бабушка.

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