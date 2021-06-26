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Прибывающие в Россию иностранцы будут подписывать «соглашение о лояльности»

  /   Обновлено: 26 июня 2021 04:26
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Общество
Прибывающие в Россию иностранцы будут подписывать «соглашение о лояльности»
ИА «Политика Сегодня»  /  Алиса Денисова

Москва, 26 июня. Граждане иностранных государств, прибывающие на территорию РФ, будут подписывать «соглашения о лояльности» с правилами нахождения в стране и осуществлением трудовой деятельности.

Об этом сообщил пресс-центр МВД России. Нововведение в виде «соглашения о лояльности» предусматривает в себе концепцию проекта нового федерального закона в сфере миграции.

Данная мера будет действовать в профилактических целях в связи с возможным правонарушением со стороны иностранного гражданина, прибывающего на территорию страны, говорится в официальном заявлении. Иностранец, подписывающий «соглашение о лояльности», подтверждает тем самым свою ознакомленность с правилами, действующими на территории Российской Федерации.

Ранее стало известно, что Евросоюз может спровоцировать массовую миграцию украинцев. Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник рассказал, что в ближайшее время спрос на трудовых мигрантов из Украины в Европе вырастет.

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россия новые правила иностранцы миграция соглашение о лояльности
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