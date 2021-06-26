Прибывающие в Россию иностранцы будут подписывать «соглашение о лояльности»

Москва, 26 июня. Граждане иностранных государств, прибывающие на территорию РФ, будут подписывать «соглашения о лояльности» с правилами нахождения в стране и осуществлением трудовой деятельности.

Об этом сообщил пресс-центр МВД России. Нововведение в виде «соглашения о лояльности» предусматривает в себе концепцию проекта нового федерального закона в сфере миграции.

Данная мера будет действовать в профилактических целях в связи с возможным правонарушением со стороны иностранного гражданина, прибывающего на территорию страны, говорится в официальном заявлении. Иностранец, подписывающий «соглашение о лояльности», подтверждает тем самым свою ознакомленность с правилами, действующими на территории Российской Федерации.

Ранее стало известно, что Евросоюз может спровоцировать массовую миграцию украинцев. Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник рассказал, что в ближайшее время спрос на трудовых мигрантов из Украины в Европе вырастет.