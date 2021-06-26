Хакеры нашли новый способ обманывать геймеров с помощью майнеров криптовалюты

Москва, 26 июня. Компьютерные хакеры нашли новый очередной способ распространять вирусы с помощью взломанных файлов игр GTA V, The Sims 4 и так далее.

Программа может устанавливать специальное ПО на компьютер человека, которое заносит в игры вирус данного типа, сообщили представители Avast. Crackonosh (официальное название вируса) запускает майнер на ПК вместе с зараженной игрой и сам выключает различные механизмы защиты. Вирус был найден почти у 230 тыс. пользователей во всем мире. Больше всего людей, которые столкнулись с этой проблемой, находятся в США, Индии, Бразилии и на Филиппинских островах.

Ранее атаковавших Стэнфорд украинских хакеров нашли в Киеве. В 2019 году злоумышленники заразили системы четырех южнокорейских компаний вирусом-шифровальщиком, заблокировав 810 внутренних серверов и компьютеры сотрудников.