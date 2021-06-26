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Москва продлила оранжевый уровень опасности из-за жары до 27 июня

  /   Обновлено: 26 июня 2021 02:35
Общество
Москва продлила оранжевый уровень опасности из-за жары до 27 июня
Агентство городских новостей Москва

Москва, 26 июня. Оранжевый уровень погодной опасности сохранится в Москве и Подмосковье до 27 июня. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра РФ.

Среднесуточная температура продолжает находиться выше нормы на семь-десять градусов. До 03:00 воскресенья в столице России будет действовать желтый уровень из-за пожарной опасности, предупредили синоптики.

«Очень высокая температура. Период предупреждения до 13:00 27 июня», — говорится в сообщении метеорологов.

Жаркая погода особенно опасна пожилым людям, детям и пациентам с хроническими заболеваниями. Из-за высоких температур у этих категорий граждан может нарушиться кровоснабжение внутренних органов, предупредила терапевт Оксана Драпкина.

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