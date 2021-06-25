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Общество
Рэпер Джиган проведет боксерский поединок против Александра Емельяненко
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Рэпер Джиган проведет боксерский поединок против Александра Емельяненко

  /   Обновлено: 25 июня 2021 23:31
Общество
Рэпер Джиган проведет боксерский поединок против Александра Емельяненко
Prt Scr youtube.com  /  Тимати

Москва, 25 июня. Известный российский рэп-исполнитель Джиган подтвердил участие в боксерском поединке против Александра Емельяненко. Музыкант планирует выручить с боя около 50 млн рублей.

Сам Емельяненко, в свою очередь, хочет получить чуть меньше — около 30 млн рублей. Есть несколько потенциальных спонсоров, которые готовы гарантировать такие деньги за предстоящий поединок.

«И нам это, в принципе, подтвердили. Есть пара человек, которые на это готовы», — сообщил Джиган

Рэп-исполнитель готов подраться с любым человеком, если спонсоры гарантируют ему заработок не меньше 50 млн рублей. Джиган хочет драться по правилам ММА, бокса, а также кикбоксинга.

Ранее супруга Джигана Оксана Самойлова рассказала о главных изменениях в ее муже. Звезда интернета призналась, что за последние полтора года они с супругом сильно изменились. Причем внесенные в жизнь корректировки пошли только на пользу.

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Александр Емельяненко бокс джиган
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