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Власти РФ рассмотрят возможность введения FAN ID до конца 2021 года

  /   Обновлено: 25 июня 2021 23:08
Спорт
Власти РФ рассмотрят возможность введения FAN ID до конца 2021 года
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Ивашин

Москва, 25 июня. Законопроект о введении FAN ID на матчи Российской Премьер-лиги (РПЛ) будет рассмотрен правительством РФ до конца текущего года, сообщает официальный сайт Госдумы.

Президент РПЛ Сергей Прядкин пообещал, что в ближайшее время будет изучен вопрос о введении паспорта болельщика на матчи чемпионата России по футболу. Также на стадионах может появиться система идентификации людей, приходящих на спортивные сооружения. Такие меры могут быть введены в целях безопасности проведения массовых мероприятий.

Ранее известный комик Гарик Харламов посмеялся над выступлением российских футболистов на Евро-2020. Юморист опубликовал на своей странице в Instagram забавный ролик, на котором предстал «посидевшим» и «неопрятным» стариком.

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fan id паспорт болельщика российский футбол
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