Власти РФ рассмотрят возможность введения FAN ID до конца 2021 года

Москва, 25 июня. Законопроект о введении FAN ID на матчи Российской Премьер-лиги (РПЛ) будет рассмотрен правительством РФ до конца текущего года, сообщает официальный сайт Госдумы.

Президент РПЛ Сергей Прядкин пообещал, что в ближайшее время будет изучен вопрос о введении паспорта болельщика на матчи чемпионата России по футболу. Также на стадионах может появиться система идентификации людей, приходящих на спортивные сооружения. Такие меры могут быть введены в целях безопасности проведения массовых мероприятий.

Ранее известный комик Гарик Харламов посмеялся над выступлением российских футболистов на Евро-2020. Юморист опубликовал на своей странице в Instagram забавный ролик, на котором предстал «посидевшим» и «неопрятным» стариком.