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Московские спасатели вытащили на берег из Шибаевского пруда тонувшего мужчину

  /   Обновлено: 25 июня 2021 21:59
Происшествия
Московские спасатели вытащили на берег из Шибаевского пруда тонувшего мужчину
Новостное агентство &quot;Харьков&quot;  /  Peter Price

Москва, 25 июня. Спасатели в Москве успели вытащить из Шибаевского пруда утопающего мужчину. Инцидент произошел днем в пятницу, 25 июня, сообщили в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.

Мужчина находился в 30 метрах от берега, когда его заметили сотрудники поисково-спасательной станции «Кузьминки». Обессилевшего пловца, по данным собеседника РИА Новости, подняли на катер. На станции ему оказали первую помощь. Позже его осмотрели врачи скорой помощи.

Гражданин отказался от госпитализации. Его передали полицейским для профилактической беседы.

Примерно десять дней назад смоленские спасатели вытащили из озера двух тонущих шестилетних детей. Инцидент произошел в водоеме, расположенном в Соловьиной роще.

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