Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 июня 19:24
19:20
Политика
Антонов заявил о нежелании США возвращать России дипломатическую собственность
19:17
Весь мир
Голодные игры по-американски: как санкции разрушают экономику Сирии
19:17
Общество
Крымчанин развеял небылицы Украины о полуострове в беседе с блогером из Германии
19:17
Шоу-бизнес
Екатерина Шпица призналась, что жюри с Аллой Пугачевой не взяло ее на «Фабрику звезд»
19:16
Политика
Киселев освободил пост замминистра экологии России
19:15
Политика
Сын Боярского поделился успехами на посту депутата Госдумы
19:13
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева впервые вышла на сцену через два месяца после третьих родов
19:10
Общество
Милонов потребовал пожизненно лишать свободы кураторов детских «групп смерти»
19:09
Экономика
ФНС сообщила о количестве зарегистрированных самозанятых в России
19:08
Армия
В США рассказали британцам о жестких последствиях провокаций против России у Крыма
Все новости

Пункты для вакцинации мигрантов от коронавируса появятся в Москве

  /   Обновлено: 25 июня 2021 18:50
1202
Общество
Пункты для вакцинации мигрантов от коронавируса появятся в Москве
pixabay.com

Москва, 25 июня. Правительство столицы намерено организовать прививочные пункты для вакцинации мигрантов от коронавируса, сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.

Прививочная кампания по вакцинации от коронавируса для мигрантов в Москве начнется после регистрации однокомпонентной российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Прививочные пункты будут организованы в удобных для иностранцев местах, уточнила Ракова.

Препарат «Спутник Лайт» представляет собой первый компонент вакцины «Спутник V». Как только новая разработка выйдет в гражданский оборот, москвичи смогут получать QR-коды для посещения городских точек общепита уже после первого укола вакциной, добавила вице-мэр.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Пункты для вакцинации мигрантов от коронавируса появятся в Москве
мигранты москва вакцинация спутник лайт
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru