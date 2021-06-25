Пункты для вакцинации мигрантов от коронавируса появятся в Москве

Москва, 25 июня. Правительство столицы намерено организовать прививочные пункты для вакцинации мигрантов от коронавируса, сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.

Прививочная кампания по вакцинации от коронавируса для мигрантов в Москве начнется после регистрации однокомпонентной российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Прививочные пункты будут организованы в удобных для иностранцев местах, уточнила Ракова.

Препарат «Спутник Лайт» представляет собой первый компонент вакцины «Спутник V». Как только новая разработка выйдет в гражданский оборот, москвичи смогут получать QR-коды для посещения городских точек общепита уже после первого укола вакциной, добавила вице-мэр.