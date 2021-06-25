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Власти Москвы не намерены вводить QR-коды для транспорта

  /   Обновлено: 25 июня 2021 18:29
Общество
Власти Москвы не намерены вводить QR-коды для транспорта
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 25 июня. Вопрос введения QR-кодов для транспорта в российской столице не рассматривается, заявили в администрации города. Однако все решения будут приниматься исходя из эпидситуации.

К тому же в планах нет введения QR-кодов в фитнес-клубах и парикмахерских, отметила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. Другая информация пока не раскрывается.

В российской столице продлили запрет на работу ночных клубов и баров. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Точкам общественного питания запрещено работать в ночное время суток.

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