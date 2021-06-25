Озвучены сроки социальной газификации поселков Московской области

Москва, 25 июня. Советник министра энергетики Московской области Мария Семеняченко рассказала в беседе с журналистами, в какие сроки должна быть реализована программа «Социальная газификация».

Около 300 тысяч жителей региона позволит подключить к голубому топливу данная программа, указала чиновник. Количество участвующих в проекте подмосковных поселков — около 2,8 тысячи. Это примерно 110 тысяч домов, добавляет Семеняченко.

«Все домохозяйства, попадающие под программу социальной газификации, будут подключены к ресурсу в течение ближайших 18 месяцев», — ссылается на слова собеседницы «Радио 1».

При этом проект не предусматривает газификацию садоводческих, дачных и других некоммерческих объединений граждан. Сообщается, что задачу по запуску программы социальной газификации ранее поставил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Полная газификация России должна быть достигнута к 2030 году. В выполнении данной задачи уверены представители российского энергетического холдинга «Газпром».