Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 июня 19:23
19:20
Политика
Антонов заявил о нежелании США возвращать России дипломатическую собственность
19:17
Весь мир
Голодные игры по-американски: как санкции разрушают экономику Сирии
19:17
Общество
Крымчанин развеял небылицы Украины о полуострове в беседе с блогером из Германии
19:17
Шоу-бизнес
Екатерина Шпица призналась, что жюри с Аллой Пугачевой не взяло ее на «Фабрику звезд»
19:16
Политика
Киселев освободил пост замминистра экологии России
19:15
Политика
Сын Боярского поделился успехами на посту депутата Госдумы
19:13
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева впервые вышла на сцену через два месяца после третьих родов
19:10
Общество
Милонов потребовал пожизненно лишать свободы кураторов детских «групп смерти»
19:09
Экономика
ФНС сообщила о количестве зарегистрированных самозанятых в России
19:08
Армия
В США рассказали британцам о жестких последствиях провокаций против России у Крыма
Все новости

Озвучены сроки социальной газификации поселков Московской области

  /   Обновлено: 25 июня 2021 18:05
Экономика
Озвучены сроки социальной газификации поселков Московской области
Федеральное агентство новостей

Москва, 25 июня. Советник министра энергетики Московской области Мария Семеняченко рассказала в беседе с журналистами, в какие сроки должна быть реализована программа «Социальная газификация».

Около 300 тысяч жителей региона позволит подключить к голубому топливу данная программа, указала чиновник. Количество участвующих в проекте подмосковных поселков — около 2,8 тысячи. Это примерно 110 тысяч домов, добавляет Семеняченко.

«Все домохозяйства, попадающие под программу социальной газификации, будут подключены к ресурсу в течение ближайших 18 месяцев», — ссылается на слова собеседницы «Радио 1».

При этом проект не предусматривает газификацию садоводческих, дачных и других некоммерческих объединений граждан. Сообщается, что задачу по запуску программы социальной газификации ранее поставил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Полная газификация России должна быть достигнута к 2030 году. В выполнении данной задачи уверены представители российского энергетического холдинга «Газпром».

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Озвучены сроки социальной газификации поселков Московской области
подмосковье минэнерго газификация
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru