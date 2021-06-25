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МЧС предупредило жителей Москвы о надвигающейся грозе

  /   Обновлено: 25 июня 2021 11:27
Общество
МЧС предупредило жителей Москвы о надвигающейся грозе
pxhere.com

Москва, 25 июня. Жителей Москвы предупредили о серьезном ухудшении погодных условий в ближайшие часы.

Экстренное предупреждение о надвигающейся на город грозе выпустил московский главк МЧС.

В данный момент известно, что в восточной части столицы уже пошел дождь с градом.

«В период с 11:30 по 21:00 в городе местами ожидается кратковременный дождь, град и гроза. Ветер усилится до 12–17 м/с», — сказано в сообщении.

В это воскресенье в Москве ожидаются сухие грозы. Появление этого погодного явления обычно вызвано столкновением разнозаряженных частиц пыли и капель воды в облаках.

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