МЧС предупредило жителей Москвы о надвигающейся грозе

Москва, 25 июня. Жителей Москвы предупредили о серьезном ухудшении погодных условий в ближайшие часы.

Экстренное предупреждение о надвигающейся на город грозе выпустил московский главк МЧС.

В данный момент известно, что в восточной части столицы уже пошел дождь с градом.

«В период с 11:30 по 21:00 в городе местами ожидается кратковременный дождь, град и гроза. Ветер усилится до 12–17 м/с», — сказано в сообщении.

В это воскресенье в Москве ожидаются сухие грозы. Появление этого погодного явления обычно вызвано столкновением разнозаряженных частиц пыли и капель воды в облаках.