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Средняя стоимость «квадрата» московского жилья превысила 250 тысяч рублей

  /   Обновлено: 24 июня 2021 16:12
Экономика
Средняя стоимость «квадрата» московского жилья превысила 250 тысяч рублей
pixabay.com

Москва, 24 июня. Цена квадратного метра в новостройках Москвы в мае в среднем достигла 249 270 рублей. Об этом сообщил глава департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов.

На вторичном рынке столицы средняя стоимость жилого «квадрата» 250 719 рублей, передает ИА REGNUM слова Пуртова.

Он также отметил, что по итогам мая в годовом исчислении цены на столичные новостройки возросли на 33,7%. В свою очередь, «вторичка» подорожала на 17%.

Также в Москве зафиксирован рост продаж элитной недвижимости. Так, с начала 2021 года москвичи потратили свыше 85 млрд рублей на покупку элитного жилья. Полученный результат оказался на 105% больше прошлогоднего.

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цены жилье недвижимость
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