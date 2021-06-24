Средняя стоимость «квадрата» московского жилья превысила 250 тысяч рублей

Москва, 24 июня. Цена квадратного метра в новостройках Москвы в мае в среднем достигла 249 270 рублей. Об этом сообщил глава департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов.

На вторичном рынке столицы средняя стоимость жилого «квадрата» 250 719 рублей, передает ИА REGNUM слова Пуртова.

Он также отметил, что по итогам мая в годовом исчислении цены на столичные новостройки возросли на 33,7%. В свою очередь, «вторичка» подорожала на 17%.

Также в Москве зафиксирован рост продаж элитной недвижимости. Так, с начала 2021 года москвичи потратили свыше 85 млрд рублей на покупку элитного жилья. Полученный результат оказался на 105% больше прошлогоднего.