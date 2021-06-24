Причиной пожара в ковидном центре на западе Москвы могло стать короткое замыкание

Москва, 24 июня. Короткое замыкание могло стать причиной возгорания в медицинском учреждении для больных COVID-19, сообщил источник Федерального агентства новостей в экстренных службах.

Городской реабилитационно-образовательный центр департамента труда и социальной защиты населения, который был переоборудован для пациентов с коронавирусом, находится в Западном административном округе на улице Федосьино. Пожар произошел не в лечебном отделении, а в административном здании.

По предварительным данным, массовая эвакуация не проводилась. Площадь возгорания составила 15 кв. м, информации о пострадавших не поступало. Все обстоятельства ЧП выясняют специалисты.