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Летного директора S7 Бадракова арестовали по делу о коммерческом подкупе

Происшествия
Летного директора S7 Бадракова арестовали по делу о коммерческом подкупе
Global Look Press  /  Massimo Insabato/Keystone Press Agency

Москва, 24 июня. Домодедовский городской суд арестовал летного директора авиакомпании S7 Мансура Бадракова, подозреваемого в совершении коммерческого подкупа.

Накануне руководителя летной службы задержали в Подмосковье при получении 1,5 млн рублей за помощь с трудоустройством на должность пилота новейшего самолета Airbus A320neo. Вместе с ним был задержан еще один сотрудник авиакомпании.

В ближайшее время Бадракову и его заместителю должны предъявить обвинение. Следователи уже допросили свидетелей, в том числе потенциального покупателя должности.

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