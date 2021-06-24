Летного директора S7 Бадракова арестовали по делу о коммерческом подкупе

Москва, 24 июня. Домодедовский городской суд арестовал летного директора авиакомпании S7 Мансура Бадракова, подозреваемого в совершении коммерческого подкупа.

Накануне руководителя летной службы задержали в Подмосковье при получении 1,5 млн рублей за помощь с трудоустройством на должность пилота новейшего самолета Airbus A320neo. Вместе с ним был задержан еще один сотрудник авиакомпании.

В ближайшее время Бадракову и его заместителю должны предъявить обвинение. Следователи уже допросили свидетелей, в том числе потенциального покупателя должности.