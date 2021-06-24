ФАН узнал подробности пожара в столичном центре для пациентов с COVID-19

Москва, 24 июня. Появились подробности возгорания в столичном центре для пациентов с COVID-19. Оказалось, что пожар возник не в лечебном отделении, а в административном здании.

Информацию о возгорании в столичном центре для ковидных больных подтвердил оперативный дежурный МЧС по Москве. Однако, поскольку речь не идет о возгорании в помещении для пациентов, массовая эвакуация, по предварительным данным, не проводилась, заявил источник ФАН.

Сам центр расположен на юго-западе столицы РФ. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. В настоящий момент о пострадавших не сообщается. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.