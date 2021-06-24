Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 июня 16:24
16:22
Происшествия
Жителя Кузбасса заподозрили в убийстве женщины и ребенка
16:22
Общество
Отдыхавшие в Ялте известные фигуристы рассказали, как пережили потоп в Крыму
16:22
Политика
Посол Великобритании молча покинула МИД России
16:18
Происшествия
Умерла балерина Мариинского театра Моисеева
16:16
Происшествия
Мошенничество обернулось для двух крымских экс-депутатов приговором к сроку в колонии
16:13
Армия
Сивков предложил выставить Британии счет за глушение рыбы при инциденте в Черном море
16:12
Экономика
Средняя стоимость «квадрата» московского жилья превысила 250 тысяч рублей
16:12
Происшествия
Причиной пожара в ковидном центре на западе Москвы могло стать короткое замыкание
16:12
Армия
Сивков объяснил, чем могла обернуться для Defender схватка с Су-24 у берегов Крыма
16:11
Происшествия
Ивановская прокуратура начала проверку по факту смерти девушки под колесами поезда
Все новости

ФАН узнал подробности пожара в столичном центре для пациентов с COVID-19

  /   Обновлено: 24 июня 2021 15:46
Происшествия
ФАН узнал подробности пожара в столичном центре для пациентов с COVID-19
Невские Новости  /  Анна Крючкова

Москва, 24 июня. Появились подробности возгорания в столичном центре для пациентов с COVID-19. Оказалось, что пожар возник не в лечебном отделении, а в административном здании.

Информацию о возгорании в столичном центре для ковидных больных подтвердил оперативный дежурный МЧС по Москве. Однако, поскольку речь не идет о возгорании в помещении для пациентов, массовая эвакуация, по предварительным данным, не проводилась, заявил источник ФАН.

Сам центр расположен на юго-западе столицы РФ. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. В настоящий момент о пострадавших не сообщается. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / ФАН узнал подробности пожара в столичном центре для пациентов с COVID-19
пожар больница москва возгорание коронавирус COVID-19
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru