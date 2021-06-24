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В Москве загорелся центр для больных коронавирусом

  /   Обновлено: 24 июня 2021 15:23
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Происшествия
В Москве загорелся центр для больных коронавирусом
Невские Новости  /  Степан Яцко

Москва, 24 июня. Огонь охватил центр для пациентов с COVID-19 на западе столицы. Спасатели эвакуировали всех пациентов и сотрудников медицинского учреждения.

Все обстоятельства инцидента устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

Незадолго до этого в Рязани сгорело реанимационное отделение больницы им. Семашко. Погибли три человека, еще девять пострадали. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, губернатор Рязанской области поручил оказать помощь родным погибших и пострадавшим, сообщало РИАМО.

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