В Москве загорелся центр для больных коронавирусом

Москва, 24 июня. Огонь охватил центр для пациентов с COVID-19 на западе столицы. Спасатели эвакуировали всех пациентов и сотрудников медицинского учреждения.

Все обстоятельства инцидента устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

Незадолго до этого в Рязани сгорело реанимационное отделение больницы им. Семашко. Погибли три человека, еще девять пострадали. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, губернатор Рязанской области поручил оказать помощь родным погибших и пострадавшим, сообщало РИАМО.