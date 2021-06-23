Интраназальный препарат «Спутник Лайт» поступит в Москву в ближайшее время

Москва, 23 июня. Интраназальная вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» в скором времени будет доступна москвичам.

Об этом сообщили власти города. Препарат является первым компонентом вакцины от коронавируса «Спутник V». Оба препарата разработали специалисты НИЦ им. Гамалеи.

Еще 4 млн доз вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» направят во все российские регионы до 30 сентября. Решение о поставке лекарства ранее поручил подготовить премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Проект должен быть готов к 25 июня.