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Один человек стал жертвой ДТП с автобусом в Новой Москве

  /   Обновлено: 23 июня 2021 11:16
Происшествия
Один человек стал жертвой ДТП с автобусом в Новой Москве
unsplash.com  /  Julia Tsukurova

Москва, 23 июня. Смертельное ДТП произошло в деревне Щапово, находящейся в Новой Москве. В результате столкновения автобуса и легкового автомобиля погиб один человек.

Как сообщает дептранс Москвы, женщина, бывшая за рулем легковой машины, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу движения. После столкновения с автобусом она погибла.

Информации о других жертвах или пострадавших пока нет. По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что женщине стало плохо за рулем. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и экстренных служб. Обстоятельства случившегося выясняются.

Три человека ранее погибли в результате столкновения грузового фургона и легкового автомобиля под Самарой. Сильный удар спровоцировал возгорание машины, находившиеся в ней люди сгорели заживо.

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дтп новая москва щапово
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