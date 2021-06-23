Один человек стал жертвой ДТП с автобусом в Новой Москве

Москва, 23 июня. Смертельное ДТП произошло в деревне Щапово, находящейся в Новой Москве. В результате столкновения автобуса и легкового автомобиля погиб один человек.

Как сообщает дептранс Москвы, женщина, бывшая за рулем легковой машины, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу движения. После столкновения с автобусом она погибла.

Информации о других жертвах или пострадавших пока нет. По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что женщине стало плохо за рулем. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и экстренных служб. Обстоятельства случившегося выясняются.

Три человека ранее погибли в результате столкновения грузового фургона и легкового автомобиля под Самарой. Сильный удар спровоцировал возгорание машины, находившиеся в ней люди сгорели заживо.