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Юная москвичка ударила собиравшуюся на работу бабушку ножом

  /   Обновлено: 23 июня 2021 10:46
Происшествия
Юная москвичка ударила собиравшуюся на работу бабушку ножом
pixabay.com  /  PD

Москва, 23 июня. Подросток во время конфликта с бабушкой нанесла ей ножевое ранение. Инцидент произошел в одном из домов во 2-м Новокузнецком переулке.

По предварительным данным, 15-летняя девочка повздорила с 53-летней бабушкой, после чего схватила кухонный нож и нанесла родственнице удар. Пострадавшая женщина вышла с ранением из дома, однако по пути на работу остановилась из-за сильной боли и вызвала скорую.

В настоящее время бабушка находится в больнице. Информация о произошедшем передана сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее пьяный мужчина до смерти избил бабушку сожительницы в Кировской области. Расследование в отношении мужчины завершено.

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нож бабушка пожилая женщина
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