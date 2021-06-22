Депздрав Москвы сообщил о ходе испытаний вакцины от коронавируса для подростков

Москва, 22 июня. Исследования вакцины от коронавируса для подростков проходят под жестким контролем, заявили в департаменте здравоохранения столицы.

Правительство города надеется на скорейшее получение вакцины от COVID-19 для несовершеннолетних горожан. Исследования препарата проходят с соблюдением всех мер предосторожности, обратили внимание в депздраве Москвы.

Прививочная кампания по вакцинации горожан от коронавируса началась в столице с января 2021 года. Бесплатно сделать прививку от заболевания может любой россиянин с полисом ОМС и без медицинских противопоказаний.