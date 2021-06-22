Депздрав Москвы назвал сроки старта кампании по ревакцинации от коронавируса

Москва, 22 июня. Ревакцинация от коронавируса в российской столице станет возможной через несколько дней, заявили в департаменте здравоохранения.

Министерство здравоохранения РФ ранее выработало рекомендации по ревакцинации от коронавируса. При подъеме заболеваемости это нужно делать раз в полгода. Ревакцинация позволяет защищаться от всех штаммов коронавируса.

Уровень вакцинации в Подмосковье вырос в десять раз. Руководители организаций могут договориться о выезде на предприятие медиков, которые сделают прививки сотрудникам.