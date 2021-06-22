Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 июня 15:51
15:50
Политика
Памятник Тарасу Шевченко в центре Копенгагена перекрасили в российский триколор
15:49
Общество
Инфекционист назвал страшные последствия укуса энцефалитного клеща
15:48
Общество
Продюсер Долиной отказался говорить о состоянии певицы после слухов о коронавирусе
15:45
Происшествия
Пятеро нетрезвых мужчин утонули в Пензенской области за три дня
15:45
Спорт
Кто виноват и что делать: изучаем провал сборной России на Евро-2020
15:44
Армия
Медведев указал на опасность иностранного военного присутствия близ границ РФ
15:44
Армия
Военные альпинисты ЮВО совершили восхождение на гору Казбек
15:44
Политика
Форум финно-угорских народов в Эстонии закончился провокацией против России
15:42
Армия
Талибы захватили афганский город Шерхан на границе с Таджикистаном
15:42
Экономика
Курс биткоина упал ниже 30 тысяч долларов
Все новости

Осужденные по делу о поджоге офиса «Единой России» заключат брак в тюрьме

  /   Обновлено: 22 июня 2021 15:31
Происшествия
Осужденные по делу о поджоге офиса «Единой России» заключат брак в тюрьме
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 22 июня. Осужденный на шесть лет за поджог офиса партии «Единая Россия» Азат Мифтахов намерен в стенах колонии жениться на своей подельнице Елене Горбань, отбывающей условный срок.

Осужденные заключат брак 23 июня. По словам женщины, за время отбывания наказания отношения с Мифтаховым имели много сложностей, но сейчас они пришли к тому состоянию, в котором заключение брака — самый очевидный ход.

Ранее Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу на приговор аспиранту МГУ Азату Мифтахову. Мужчина признан виновным в поджоге одного из столичных офисов партии «Единая Россия». Суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Осужденные по делу о поджоге офиса «Единой России» заключат брак в тюрьме
москва колония брак Азат Мифтахов
Комментировать
Эксклюзив
Инфекционист назвал страшные последствия укуса энцефалитного клеща
Инфекционист назвал страшные последствия укуса энцефалитного клеща
Самое популярное
Жители подконтрольной Украине части Донбасса заявили о готовности уйти в ДНР и ЛНР
Украина 129082 20 июня 2021
Жители подконтрольной Украине части Донбасса заявили о готовности уйти в ДНР и ЛНР
Екатерина Сафарова рассказала о сексе на «Холостяке»
Шоу-бизнес 76783 20 июня 2021
Екатерина Сафарова рассказала о сексе на «Холостяке»
Мать Наташи Королевой раскрыла размер своей пенсии в Америке
Шоу-бизнес 51668 21 июня 2021
Мать Наташи Королевой раскрыла размер своей пенсии в Америке
Капитан первого ранга рассказал, чем Черноморский флот России взбесил НАТО
Весь мир 41686 21 июня 2021
Капитан первого ранга рассказал, чем Черноморский флот России взбесил НАТО
Украинского офицера высмеяли после унижения перед послом Великобритании
Политика 40715 20 июня 2021
Украинского офицера высмеяли после унижения перед послом Великобритании
Рейтинг@Mail.ru