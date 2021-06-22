Осужденные по делу о поджоге офиса «Единой России» заключат брак в тюрьме

Москва, 22 июня. Осужденный на шесть лет за поджог офиса партии «Единая Россия» Азат Мифтахов намерен в стенах колонии жениться на своей подельнице Елене Горбань, отбывающей условный срок.

Осужденные заключат брак 23 июня. По словам женщины, за время отбывания наказания отношения с Мифтаховым имели много сложностей, но сейчас они пришли к тому состоянию, в котором заключение брака — самый очевидный ход.

Ранее Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу на приговор аспиранту МГУ Азату Мифтахову. Мужчина признан виновным в поджоге одного из столичных офисов партии «Единая Россия». Суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы.