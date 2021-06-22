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Собянин сообщил о временном запрете крупных массовых мероприятий в Москве

  /   Обновлено: 22 июня 2021 15:31
Общество
Собянин сообщил о временном запрете крупных массовых мероприятий в Москве
mos.ru  /  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва, 22 июня. Концертные, зрелищные и спортивные мероприятия с одновременным присутствием более 500 человек временно запрещены в Москве с 22 июня, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Речь идет о мероприятиях как на открытом воздухе, так и в зданиях, строениях и сооружениях. В связи с вступлением в силу новых требований должны приостановить работу все фан-зоны и танцполы, независимо от вместимости, уточняется в публикации на портале главы Москвы.

«В то же время эти ограничения будут отменены, если организаторы создадут зону, свободную от ковида, и будут допускать на мероприятие только участников, имеющих QR-коды», — отмечается на сайте Собянина.

На мероприятия с числом участников менее 500 человек ограничения не распространяются, но организаторам рекомендуют использовать QR-коды для обеспечения безопасности зрителей.

Решение Собянина поддержали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что они продиктованы сложной эпидемиологической ситуацией.

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москва собянин COVID-19
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