СК опубликовал видео допроса подозреваемой в убийстве вожатой лагеря в Подмосковье

Москва, 22 июня. Правоохранители доставили в СК для допроса 23-летнюю вожатую. Кадры беседы с фигуранткой обнародовали следователи.

Труп 20-летней девушки был обнаружен в одном из помещений. В области груди у нее зафиксировали три ножевых ранения. По версии следствия, расправу совершила ее коллега, которая в тот момент была в нетрезвом состоянии. Убийству предшествовал конфликт.

Фигурантка рассказала, что потерпевшая во время разговора решила уйти. Подозреваемая попросила ее посидеть еще пять минут. В ответ услышала, что с ней никто не хочет общаться. Пострадавшая добавила, что и она не должна выполнять просьбы собеседницы. Затем, как пояснила коллега погибшей, на нервной почве она встала и схватила нож.