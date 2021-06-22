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Московские рестораны ввели новые правила посещения на фоне коронавируса

  /   Обновлено: 22 июня 2021 15:16
Общество
Московские рестораны ввели новые правила посещения на фоне коронавируса
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Москва, 22 июня. Столичные точки общепита вводят ряд дополнительных мер по нераспространению коронавируса. Новые требования к посетителям московских ресторанов начнут действовать с 28 июня.

Покушать в столичных ресторанах со следующей недели смогут только защищенные от коронавируса горожане. Администрация заведений на входе будет требовать у посетителей сертификат о вакцинации против COVID-19 либо отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный за трое суток до посещения ресторана или ранее. Переболевшие COVID-19 в течение полугода жители Москвы также смогут посещать городские точки общепита.

Руководство ресторанов и кафе не будет принимать никакие бумажные справки или подтверждения, обратил особое внимание столичный мэр Сергей Собянин. Точкам общепита предстоит создать систему проверки наличия QR-кодов.

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