Московские рестораны ввели новые правила посещения на фоне коронавируса

Москва, 22 июня. Столичные точки общепита вводят ряд дополнительных мер по нераспространению коронавируса. Новые требования к посетителям московских ресторанов начнут действовать с 28 июня.

Покушать в столичных ресторанах со следующей недели смогут только защищенные от коронавируса горожане. Администрация заведений на входе будет требовать у посетителей сертификат о вакцинации против COVID-19 либо отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный за трое суток до посещения ресторана или ранее. Переболевшие COVID-19 в течение полугода жители Москвы также смогут посещать городские точки общепита.

Руководство ресторанов и кафе не будет принимать никакие бумажные справки или подтверждения, обратил особое внимание столичный мэр Сергей Собянин. Точкам общепита предстоит создать систему проверки наличия QR-кодов.