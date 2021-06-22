Еще одну участницу скандальной группы Pussy Riot задержали в Москве

Москва, 22 июня. Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали еще одну участницу скандально известной группы Pussy Riot режиссера Анну Кузьминых.

Обстоятельства и причины задержания Кузьминых пока не известны.

Ранее Александра Софеева, который также является участником группы Pussy Riot, задержали за распитие спиртных напитков на улице. До утра мужчина просидел в отделе полиции «Басманный». В отношении Софеева составлены административные протоколы об употреблении спиртного в запрещенных местах и появлении в общественных местах в состоянии опьянения. Ему грозит арест до 15 суток.