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Еще одну участницу скандальной группы Pussy Riot задержали в Москве

  /   Обновлено: 22 июня 2021 15:08
Происшествия
Еще одну участницу скандальной группы Pussy Riot задержали в Москве
pixabay.com

Москва, 22 июня. Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали еще одну участницу скандально известной группы Pussy Riot режиссера Анну Кузьминых.

Обстоятельства и причины задержания Кузьминых пока не известны.

Ранее Александра Софеева, который также является участником группы Pussy Riot, задержали за распитие спиртных напитков на улице. До утра мужчина просидел в отделе полиции «Басманный». В отношении Софеева составлены административные протоколы об употреблении спиртного в запрещенных местах и появлении в общественных местах в состоянии опьянения. Ему грозит арест до 15 суток.

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