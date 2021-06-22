Минздрав РФ сообщил о дополнительных поставках «КовиВака» в Москву

Москва, 22 июня. Дополнительные дозы вакцины от коронавируса «КовиВак» поступят в столицу России в ближайшее время, сообщили в Минздраве РФ.

«КовиВак» является одной из одобренных ведомством отечественных вакцин от коронавируса. Препарат успешно прошел клинические испытания, в рамках которых доказал свою безопасность и эффективность, напомнили в Минздраве РФ.

Массовая вакцинация от COVID-19 началась в Москве с начала 2021 года. Специалисты считают формирование популяционного иммунитета к заболеванию единственным способом победить пандемию коронавируса.