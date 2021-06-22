Власти Москвы заявили о достаточном количестве препаратов для вакцинации от COVID-19

Москва, 22 июня. Столичные медучреждения обеспечены достаточным количеством препаратов от коронавируса для реализации программы вакцинации.

Для ряда категорий москвичей вакцинация от коронавируса является обязательной. Речь идет о работниках сферы торговли и некоторых других. Прививку можно сделать бесплатно. Для этого нужно обратиться в одно из медучреждений или медкабинеты, открытые на базе организаций.

Темпы вакцинации от коронавируса в Подмосковье увеличились в десять раз, заявили в Министерстве здравоохранения России. К тому же руководители тех или иных организаций могут вызвать выездную бригаду для проведения процедуры прямо на территорию предприятий.