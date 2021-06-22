Прихожане не смогут посетить Курбан-Байрам в Москве

Москва, 22 июня. Курбан-Байрам в Москве в 2021 году пройдет без прихожан, сообщили журналистам в духовном управлении мусульман столицы.

Ранее о том, что праздничные молитвы планируется провести онлайн, сообщил ряд СМИ со ссылкой на главного имама Московской соборной мечети, муфтия столицы Ильдара Аляутдинова. Он отметил, что в исламе жизнь и здоровье человека находятся в приоритете, а верующие несут ответственность за свое тело и не должны подвергать себя опасности.

«С учетом текущей ситуации, а также рекомендаций правительства Москвы, пока мы ориентируемся на проведение праздничной молитвы в режиме онлайн», — сказал Аляутдинов.

Курбан-Байрам в Москве проводился с ограничениями и в 2020 году. Тогда богослужения в мечетях и молельных помещениях также проходили без прихожан. В соседнем Подмосковье праздник состоится в обычном формате, передает РИА Новости.