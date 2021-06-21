Поэт-метареалист Александр Еременко скончался на 71-м году жизни

Москва, 21 июня. Поэт-метареалист Александр Еременко умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщила его жена Галина Рыбакова.

Причина и обстоятельства смерти поэта пока не называются. Известно, что недавно Еременко переболел коронавирусом. Поэтесса и бард Вероника Долина отметила, что у поэта было онкологическое заболевание и он долгое время находился в хосписе.

«Смерть Еременко — это огромная брешь для поэтического сообщества. Это был настоящий признанный король поэтов. В некотором роде его можно сравнить в легендарным Игорем Северяниным», — поделилась Долина с ТАСС.

Александр Еременко в 2002 году был удостоен премии имени Бориса Пастернака. Поэт является автором сборников стихов «Горизонтальная страна», «Инварианты», «На небеса взобравшийся старатель».