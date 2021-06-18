Мундепа Хараидзе задержали в качестве свидетеля по уголовному делу

Москва, 18 июня. Муниципального депутата Тверского района Кетеван Хараидзе доставили в Следственный комитет в качестве свидетеля по уголовному делу, сообщает источник ФАН.

Правоохранители задержали Хараидзе сегодня. Накануне вечером в квартире депутата прошли обыски. Утром адвокат Хараидзе получил доступ к своей клиентке. По словам начальника штаба Хараидзе, депутат жаловалась на плохое самочувствие.

Вчера полиция задержала петербургского парламентария Максима Резника. Он является подозреваемым по статье о незаконном сбыте наркотиков.