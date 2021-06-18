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Москвичам объяснили, где получить QR-код для доступа в COVID-free рестораны

  /   Обновлено: 18 июня 2021 10:55
Общество
Москвичам объяснили, где получить QR-код для доступа в COVID-free рестораны
pixabay.com

Москва, 18 июня. QR-код для доступа в COVID-free рестораны можно получить через приложение «Госуслуги Стопкоронавирус», говорится в указе московских властей.

Эксперимент по COVID-free ресторанам проведут в столице по просьбе предпринимателей. Для таких предприятий общепита снимут ограничение на осуществление деятельность в ночное время.

Первыми участниками эксперимента, который продлится около полутора месяцев, станут 15–20 ресторанов, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города также заявил об отмене нерабочих дней с понедельника.

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рестораны qr-код коронавирус
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