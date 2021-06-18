Названа дата выхода москвичей из режима нерабочих дней

Москва, 18 июня. Действие режима нерабочих дней в российской столице прекращается 21 июня. Такой указ подписал глава города Сергей Собянин.

К тому же в Москве запрещаются мероприятия с численностью более тысячи человек. В досуговых местах закроются танцполы и фан-зоны. В начале июля в российской столице ожидается запуск кампании по вакцинации мигрантов от коронавируса.

Павильоны «Здоровая Москва» переходят под работу только для вакцинации, отметила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Диспансеризация в таких местах приостановлена.