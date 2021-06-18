Первые рестораны для привитых от коронавируса заработают в Москве 19 июня

Москва, 18 июня. «Бесковидные рестораны» откроются в столице РФ 19 июня. Гостей будут обслуживать только привитые сотрудники. Посещать такие заведения смогут только некоторые категории граждан.

Пускать в «бесковидные рестораны» будут только обладателей QR-кода о вакцинации или переболевших с антителами к коронавирусу. Эксперимент по работе таких учреждений продлится около полутора месяцев. Изначально будут работать 15 или 20 ресторанов.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о способах снизить активность коронавируса в городе. Нужно ограничить количество контактов. К тому же важно пройти вакцинацию от коронавируса.