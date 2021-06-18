Собянин допустил старт вакцинации мигрантов от COVID-19 в Москве в начале июля

Москва, 18 июня. Иммунизация работников-мигрантов от коронавируса в Москве может начаться в начале июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Глава столицы отметил, что в сфере общепита в Москве работает огромное количество мигрантов. Чтобы обеспечить безопасность, их необходимо привить.

«В прошлом году было принято решение в первую очередь обеспечить вакциной своих граждан. Именно с этим связаны ограничения, и ни с чем другим. Сейчас начато изготовление «Спутника Лайт». Скорее всего, мы получим разрешение использовать его для вакцинации мигрантов. По нашим расчетам, это произойдет в начале июля, может быть, и раньше», — говорится в сообщении мэра.

В публикации Собянин также рассказал, как в ближайшее время будут работать московские заведения общепита. Ряд решений по этому поводу был принят по итогам встречи с рестораторами 16 июня.